Rottamazione quinquies in arrivo? Tutto sull’emendamento di Forza Italia

La data da segnare

ROMA – Una nuova rottamazione quinquies? Potrebbe diventare realtà, dopo l’emendamento firmato da Claudio Lotito e Adriano Paroli di Forza Italia, al Dl fisco.

Rottamazione quinquies, cosa può accadere

Qualora dovesse passare, l’emendamento darebbe il via a una nuova rottamazione delle cartelle dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2023, azzerando gli interessi e le sanzioni.

Sarebbe poi possibile il pagamento in 18 rate dei debiti o in un’unica soluzione, recuperando anche gli importi non pagati della rottamazione quater.

La data

La data da attendere è il 18 dicembre, quando dovrebbe essere convertito in legge il decreto fiscale.