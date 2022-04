Ruba snack e tabacchi dal distributore automatico, denunciato 18enne

Il ragazzo è stato identificato dagli agenti di polizia del commissariato.

ADRANO – Un giovane di 18 anni è stato denunciato in stato di libertà per un furto a un distributore automatico di cibo e bevante posto all’esterno di un esercizio commerciale in una strada centrale di Adrano. Lo rende noto il commissariato di polizia di Adrano, diretto dal vicequestore Paolo Leone.

Qualche giorno fa negli uffici del commissariato è arrivato il titolare di una tabaccheria situata in una delle principali arterie del paese, lamentando l’effrazione del distributore automatico di merendine e tabacchi posto all’esterno del suo esercizio commerciale.

Gli agenti, effettuando efficaci e rapide indagini con opportuni rilievi, sono riusciti a fare il punto della situazione ricostruendo la dinamica di quanto accaduto, appurando come, qualche giorno addietro, l’odierno indagato approfittando dell’ora tarda e del momento di quiete in cui versava la città, avrebbe forzato con violenza la macchinetta distributrice e si sarebbe appropriato del suo contenuto. Nonostante la presenza del circuito di videosorveglianza.

Il ragazzo è stato identificato e indagato per il reato di furto aggravato e danneggiamento.