Ruba orologio da 15mila euro al varco sicurezza, denunciato 73enne

L’uomo bloccato a Milano Linate

CATANIA – Si è impossessato di un orologio del valore di circa 15 mila euro e si è poi imbarcato su un volo diretto a Milano. Un uomo di 73 anni è stato denunciato per furto aggravato.

Il furto al varco sicurezza

L’episodio è avvenuto all’aeroporto di Catania, al varco dei controlli di sicurezza. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di frontiera, dopo aver superato i controlli, l’uomo avrebbe prelevato dalla propria vaschetta gli oggetti inseriti per lo scanner.

In quel momento avrebbe notato, nel contenitore accanto, l’orologio appartenente a un altro passeggero e, con un gesto rapido, se ne sarebbe impossessato indossandolo.

Il volo e il blocco a Linate

Dopo il furto, il 73enne si è diretto al gate ed è partito su un volo per Milano Linate. Le immagini di videosorveglianza sono state analizzate dagli investigatori della polizia di frontiera dello scalo etneo, che hanno ricostruito l’accaduto e inviato la segnalazione ai colleghi di Linate. All’arrivo, l’uomo è stato bloccato e denunciato.

Orologio restituito

L’orologio, del valore di circa 15 mila euro, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.