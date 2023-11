Ryanair assume assistenti di volo, un giorno di selezioni a Palermo: i requisiti e tutte le info

Appuntamento lunedì 11 dicembre 2023

PALERMO – Ryanair assume assistenti di volo a Palermo. L’azienda ha organizzato un giorno di selezioni in città, presso l’Ibis Styles Palermo President. Appuntamento lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 10.30.

Ryanair assume, cosa serve per il colloquio

Ryanair ha organizzato una giornata di colloqui e i partecipanti dovranno portare una copia – digitale o fisica – del curriculum vitae, una foto a figura intera, copia del passaporto e il passaporto effettivo.

I requisiti

I requisiti richiesti per partecipare al colloquio sono: un background orientato al servizio al cliente, ovvero precedenti esperienze di lavoro in un bar, ristorante, negozio, ecc.; detenere il diritto illimitato di vivere e lavorare nell’UE e viaggiare liberamente attraverso la rete Ryanair; avere un’altezza compresa tra 157 cm e 188 cm; essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto; essere un gran lavoratore, flessibile e con una personalità estroversa e amichevole; adattabilità a lavorare su turni; parlare e scrivere in inglese con facilità; passione per i viaggi.

Cosa offre Ryanair

In caso di assunzione, Ryanair offre un corso di formazione gratuito per assistente di volo riconosciuto a livello internazionale; una diaria durante il corso di 28 euro al giorno; viaggi a prezzi scontati; lavoro con un modello di cinque giorni attivi e tre liberi; uniforme gratuita nel primo anno e indennità annuale successivamente.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda bisogna collegarsi al sito di Ryanair, nella sezione “Lavora con noi”, e cercare l’annuncio relativo alla giornata di selezioni a Palermo. Poi va compilato l’apposito form, che comprende anche il caricamento della foto e del curriculum.

Concorsi e lavoro, tutte le ultime notizie