Sac, Lombardo: “Si ripensi alla privatizzazione dell’aeroporto”

Il leader dell'Mpa: "Prevalga il buon senso nel confronto all'Ars"

CATANIA – “Mi auguro che dal confronto che si terrà oggi in commissione legislativa dell’Ars sulla privatizzazione della Sac, con la presenza di tutti gli attori coinvolti, prevalga il buon senso e che si abbia un ripensamento sull’iniziativa”. Lo afferma l’ex presidente della Regione e leader dell’Mpa, Raffaele Lombardo, intervenendo sul percorso di privatizzazione della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania.

“Non contesto l’iter, la legittimità e quant’altro – aggiunge Lombardo – ma l’utilità della cessione a un soggetto privato della gestione della più importante infrastruttura di trasporto della Sicilia”.