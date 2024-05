Sadirs: “Il segretario regionale insultato, intervenga Schifani”

"Un dirigente generale non può avere un comportamento lesivo dell'amministrazione"

PALERMO – “Il segretario regionale del Sadirs Carmelo Raineri è stato aggredito verbalmente dal dirigente generale Giuseppe Battaglia con affermazioni volgari, offensive e provocatorie”.

A raccontarlo è il sindacato dei regionali Sadirs, in una nota inviata al presidente della Regione Renato Schifani, agli assessori al Territorio e alle Autonomie locali Elena Pagana, all’organismo indipendente di valutazione e per conoscenza al dirigente generale della funzione pubblica

“Un dirigente generale – continua la nota – non può e non deve avere un comportamento lesivo dell’immagine e del prestigio dell’amministrazione. Tutta la segreteria regionale del Sadirs chiede anche al presidente della Regione, Renato Schifani, di intervenire per tutelare il decoro dell’amministrazione”.

La nota denuncia il comportamento ritenuto “ignobile” del dirigente generale del dipartimento comando Corpo forestale in sede di contrattazione regionale. “Schifani intervenga a tutela dell’immagine della Regione – affermano Fulvio Pantano e Carmelo Raineri del Sadirs – nessuno che rappresenta le istituzioni deve o dovrebbe usare dei toni e dei termini a dir poco inqualificabili”.

A sostegno del Sadirs è arrivata la solidarietà dell’Ugl: “In tanti anni di attività presso il Dipartimento Comando del Corpo forestale – affermano Ernesto Lo Verso e Gerlando Mazza – il nostro sindacato non ha mai assistito ad eventi uguali a quelli che si sono verificati nei giorni scorsi. Le offese rivolte al rappresentante sindacale del Sadirs sono state in realtà rivolte a tutte le organizzazioni sindacali presenti”.