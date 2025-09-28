Dalla salsiccia al pistacchio, le sagre da non perdere ad ottobre in Sicilia

Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi in programma

Ottobre in Sicilia è il mese delle sagre più caratteristiche e coinvolgenti, un’occasione unica per scoprire la ricchezza delle tradizioni locali attraverso i sapori tipici dell’isola. Dall’entroterra ai borghi più belli d’Italia, l’autunno porta con sé profumi intensi di castagne, funghi e mosto, trasformando piazze e stradine in veri teatri del gusto.

Le sagre in Sicilia diventano momenti di festa collettiva, dove il cibo incontra la musica popolare, i mercatini artigianali e le antiche usanze contadine. Partecipare significa non solo assaggiare piatti genuini preparati secondo ricette tramandate da generazioni, ma anche vivere l’atmosfera calorosa e accogliente di una Sicilia che, con l’arrivo dell’autunno, mostra il suo volto più autentico e conviviale.

Sicilia, le sagre in programma ad ottobre

Oktoberfest Stefanese – Santo Stefano di Camastra (Messina) 2-5 ottobre

Nel cuore della città della Ceramica prende vita una festa dai toni dorati, capace di richiamare pubblico da ogni parte dell’isola. Tra i protagonisti, i boccali di birra bavarese, le etichette artigianali e un ricco percorso gastronomico che unisce le pietanze siciliane alle cucine del mondo.

Inycon – Menfi (Agrigento) 3-5 ottobre

La manifestazione ospita l’incontro dei sindaci delle Città del Vino italiane e propone un calendario ricco di convegni, degustazioni e momenti di approfondimento, con la partecipazione dei più importanti esponenti del panorama enologico siciliano.

Sagra della Mostarda e del Ficodindia – Militello in Val di Catania (Catania) 3-5, 10-12 ottobre

Nel centro storico della perla barocca che ha dato i natali a Pippo Baudo prende forma un evento che unisce gusto, storia e intrattenimento. Tra bancarelle e spettacoli folkloristici, i visitatori possono immergersi in un percorso che intreccia cultura e sapori locali, con l’imperdibile assaggio della mostarda appena preparata e di altre specialità tipiche del territorio.

Festa del Castagno Sapori d’Autunno – Trecastagni (Catania) 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 ottobre

Un evento che celebra i frutti e le tradizioni della stagione con degustazioni di specialità locali, esposizioni permanenti e la suggestiva parata dei carretti siciliani. La manifestazione propone anche intrattenimento culturale e un mercatino dedicato all’artigianato.

Ottobrata Zafferanese – Zafferana Etnea (Catania) 5-12-19-26 ottobre

Un intero mese dedicato ai sapori dell’Etna, con appuntamenti diversi ogni fine settimana. La manifestazione trasforma il centro storico di Zafferana Etnea in un vivace palcoscenico di degustazioni, concerti, passeggiate, spettacoli e bancarelle di artigianato locale.

Festa del Cannolo Siciliano – Nicosia (Enna) 10-12 ottobre

Un fine settimana lungo all’insegna della dolcezza, con tre giornate dedicate al re della pasticceria sicula. In programma degustazioni, dimostrazioni culinarie, workshop tematici, spettacoli e momenti di intrattenimento per tutti.

Sagra del Pistacchio – Bronte (Catania) 10-12, 17-19 ottobre

Bronte celebra il suo celeberrimo Oro verde con una rassegna che anima le strade di eventi, incontri, esposizioni e spettacoli. I visitatori possono scoprire e gustare numerose specialità realizzate con il pistacchio, protagonista indiscusso della manifestazione.

WineSicily – Palermo 11-13 ottobre

Un appuntamento di tre giornate interamente rivolto al mondo del vino siciliano. In programma degustazioni delle etichette più prestigiose, incontri professionali, workshop tematici e approfondimenti dedicati all’eccellenza vitivinicola isolana.

Sagra della Salsiccia – Caccamo (Palermo) 11-12 ottobre

Una giornata tra profumi, sapori e musica. Nel suggestivo scenario di uno dei borghi medievali più affascinanti della Sicilia, i visitatori possono assaporare specialità locali e vivere un’esperienza dal gusto autentico.

Messina Street Food Fest – 16-19 ottobre

L’evento trasforma la città in una grande vetrina del cibo di strada, proponendo non solo le specialità siciliane ma anche piatti tipici provenienti da ogni regione italiana, con incursioni nelle cucine internazionali.

Mo’sta Fest – Portopalo di Capo Passero (Siracusa) 17-19 ottobre 2025

Nel borgo marinaro più a sud della Sicilia si svolge la Sagra della Mostarda, arricchita dall’Insabbiata portopalese e da numerose iniziative collaterali. Due giornate dedicate a cultura e turismo, con la possibilità di scoprire e assaporare le specialità del territorio, tra cui la tradizionale mostarda d’uva declinata in versioni dolci e salate.

Mostra Mercato Agro-Zootecnica – Gangi (Palermo) 17-19 ottobre

Nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia si svolge una rassegna dedicata al mondo rurale, con aste di bestiame, momenti di confronto e l’opportunità di assaporare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Pane Nero Fest – Castelvetrano (Trapani) 18-19 ottobre

Una celebrazione dedicata al celebre pane nero del territorio, protagonista assoluto di assaggi e percorsi gastronomici. La manifestazione prevede degustazioni, iniziative culturali ed eventi che valorizzano le eccellenze locali.

Funghi Fest – Castelbuono (Palermo) 24-26 ottobre

Nel suggestivo contesto delle Madonie, il borgo ospita ogni anno una rassegna interamente dedicata ai funghi, tra natura, memoria e tradizioni locali. L’evento propone un ricco programma con visite guidate, degustazioni, passeggiate, esposizioni, incontri e spettacoli.

Sagra della Castagna – Mezzojuso (Palermo) 24-26 ottobre

Un evento che celebra l’autunno attraverso i sapori e le tradizioni del territorio. I visitatori possono gustare piatti tipici a base di castagne, partecipare a escursioni tra i paesaggi naturali circostanti e immergersi nella storia locale grazie a visite guidate tra chiese, musei e preziose testimonianze iconografiche che raccontano l’identità del paese.

