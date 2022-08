Saldi in Sicilia, Cidec: “Buoni incassi, nostre previsioni confermate”

Il presidente Salvatore Bivona: "Turisti e palermitani avevano voglia di tornare alla normalità"

“Le previsioni formulate dalla Confederazione Italiana Esercenti Commercianti in merito agli esiti positivi dei saldi estivi in Sicilia, sono state confermate”. Lo dice il presidente regionale Salvatore Bivona che, alla fine dello scorso mese di giugno, aveva annunciato – sulla base dell’orientamento espresso dagli iscritti all’associazione di categoria – buoni incassi in tutta l’isola, soprattutto a Palermo. “Il pronostico si è avverato – spiega – come testimoniato dagli stessi commercianti che, agli inizi dell’estate, auspicavano una ripresa degli acquisti, trainata anche e soprattutto dai turisti”. “Nello specifico – aggiunge Salvatore Bivona, che ricopre anche il ruolo di presidente provinciale di Palermo dell’organizzazione datoriale – è stata rispettata la previsione di spesa media di duecento euro a famiglia che la CIDEC aveva annunciato”.

Merito, secondo il presidente, anche delle nuove modalità di diversificazione dell’offerta merceologica, una scelta precisa degli esercenti per vendere di più e soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori. “A Palermo – puntualizza – nel centro storico e nelle aree limitrofe gli sconti hanno registrato esiti molto positivi, e ben poca merce è rimasta invenduta: era tanta, sia da parte dei turisti che degli stessi palermitani, la voglia di tornare alla normalità e comprare abiti e accessori ha rappresentato un’ottima opportunità per riappropriarsi delle vecchie abitudini dopo due anni all’insegna delle limitazioni”.