Sale sul tetto di un aereo, inizia a correre e blocca la partenza – VIDEO

Momenti di follia all'aeroporto di Manises

Sale sul tetto di un aereo pronto al decollo. L’episodio fuori dall’ordinario si è verificato all’aeroporto di Manises, a Valencia. Un uomo è riuscito a raggiungere la parte superiore di un Airbus A320 della compagnia Vueling in partenza per Amsterdam dopo essersi intrufolato nell’area operativa dello scalo.

Il 24enne, di nazionalità marocchina, è rimasto sulla fusoliera dell’aereo per una decina di minuti, provocando uno slittamento di circa due ore e mezza nella partenza del volo. L’uomo ha deriso il personale e ha anche bevuto da una lattina presa dal suo zaino.

Sale sul tetto di un aereo, il 24enne non era armato

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Guardia Civil dopo che l’uomo è stato segnalato per violazione delle norme di sicurezza aerea. Alla fine sono riusciti a convincerlo a scendere e hanno confermato che non portava armi nello zaino. È stato inoltre richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari.

Secondo l’ente spagnolo per gli aeroporti e la navigazione aerea, l’uomo non ha rappresentato un rischio per la sicurezza dei passeggeri. Successivamente l’aereo è stato sottoposto ad un’ispezione approfondita. I tecnici della Vueling hanno escluso danni dopo aver esaminato la parte superiore della fusoliera.

