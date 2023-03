Salemi in gara per il titolo di Borgo dei Borghi 2023

Il sindaco Venuti: "Un onore e una grande responsabilità"

1' DI LETTURA

SALEMI (TRAPANI) – Scatterà domenica 5 marzo la gara per l’elezione del Borgo dei Borghi 2023, concorso legato all’omonima trasmissione della Rai che vede Salemi, cittadina in provincia di Trapani che dal 2016 fa parte del prestigioso club dei Borghi più belli d’Italia, come unica rappresentante della Sicilia. “Un onore e al tempo stesso una grande responsabilità – dice il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. Attraverso l’immagine di Salemi veicoleremo un messaggio di cultura e bellezza valido per tutta la Sicilia. Per questo invito tutti i siciliani, così come i tanti turisti provenienti da ogni parte d’Italia che hanno conosciuto Salemi, a esprimere la propria preferenza verso la nostra città in una competizione sana che ha avuto il grande merito di far riscoprire gli angoli più belli del nostro Paese”.

Come si vota

Le votazioni si effettueranno gratuitamente sulla piattaforma streaming ‘RaiPlay’, alla quale devono registrarsi gli utenti che vorranno esprimere la loro preferenza. Si voterà a partire dalle 18:40 del 5 marzo, quando sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/ sarà pubblicata una pagina di presentazione di Salemi e degli altri 19 borghi in gara. Si potrà esprimere un voto al giorno, con una sola preferenza. Le votazioni si concluderanno domenica 26 marzo, alle 23:59. La classifica finale sarà svelata il 9 aprile, nel corso di una puntata speciale de ‘Il Borgo dei Borghi’, che andrà in onda in prima serata su RaiTre.

Assemblea dei borghi siciliani

Sabato 11 marzo, inoltre, Salemi ospiterà l’assemblea dei borghi siciliani inseriti nell’elenco dei più belli d’Italia, che è guidata dal sindaco di Ferla (Siracusa) Michelangelo Giansiracusa. Sarà l’occasione per mettere a punto nuove strategie e iniziative in un’ottica di promozione dei territori.