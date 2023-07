Salemi, torna la Settimana delle Culture: musica, cinema e libri

Dal 24 al 30 luglio

SALEMI (TRAPANI) – È il sassofonista jazz Benjamin Petit il vincitore dell’edizione 2023 del ‘Premio per la musica Città di Salemi – Welcome back Tony Scott’, organizzato dal Comune di Salemi nell’ambito della Settimana delle Culture che si terrà nella cittadina trapanese dal 24 al 30 luglio (ecco il programma completo). L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, anche quest’anno ha deciso di raddoppiare il ricordo del famoso jazzista di origini salemitane: ‘Welcome Back Tony Scott’, evento inserito nel cartellone ‘Salemi dEstate’ messo a punto dall’assessorato al Turismo, si svolgerà sabato 29 e domenica 30 luglio al castello normanno-svevo. Main sponsor del premio è ENGIE, operatore di riferimento nel mercato energetico. Il 29 luglio, alle 21, sul palco Monica Shaka, figlia di Tony Scott, e il bassista francese Jeremy Bruyere. A seguire l’esibizione del Benjamin Petit Quartet, con l’album ‘Dear John’, e la consegna del premio. La serata conclusiva di domenica, allo stesso orario, prevede ‘Tony Scott racconta’, con letture di Shaka. A seguire il musicista Giuseppe Milici suonerà le più belle colonne sonore di Ennio Morricone.

Venuti: “Grandi conferme e novità”

“Salemi ha avuto la capacità di ritagliarsi uno spazio autorevole nel panorama del jazz – affermano Venuti e l’assessore al Turismo Vito Scalisi -. ‘Welcome Back Tony Scott’, anche quest’anno, richiama nella nostra città artisti di altissimo livello. La Settimana delle Culture, però, non si ferma alla musica ma porta con sé altre importanti conferme, come il ‘CineKim’ e il ‘Salìber Fest’, e novità interessanti”. Il calendario delle iniziative culturali, infatti, si aprirà lunedì 24 luglio con la mostra di cartoline d’epoca ‘Saluti da Salemi’, curata da Giuseppe Lodato, alle 19, presso il castello. Sabato 29 luglio, alle 16, annullo filatelico al castello a cura di Poste Italiane, e a seguire la presentazione del libro ‘Futtitinni…comu finisci su cunta’, di Lodato.

CineKim

Secondo anno per il ‘CineKim’, Festival del cinema indipendente realizzato in collaborazione con l’associazione Cuncuma. Il festival prevede proiezioni e dibattiti al castello: si parte lunedì 24 luglio, alle 21, con ‘Padroni di casa’, film diretto da Edoardo Gabbriellini. L’indomani sarà la volta di ‘Non pensarci’, di Gianni Zanasi. Il tema delle due serate è ‘Gianni Morandi & Valerio Mastrandrea, due amici e una chitarra’. Mercoledì 26 luglio il film ‘A thousand and one’, di A.V. Rockwell, sempre alle 21. Giovedì 27 luglio la proiezione di ‘As bestas’, di Rodrigo Sorogoyen, e l’indomani, alla stessa ora, sarà il turno di ‘Decision to leave’, di Park Chan-wook.

Salìber Fest

Libri protagonisti con ‘Salìber Fest’, festival organizzato dall’associazione ‘Liber…i’: la rassegna di quest’anno è denominata ‘Lessico famigliare’, dal libro di Natalia Ginzburg, e parte giovedì 27 luglio con tre volumi: ‘Il dolore crea l’inverno’, di Matteo Porru; ‘Uvaspina’, di Monica Acito; ‘Dove non mi hai portata’, di Maria Grazia Calandrone. In scaletta un reading teatrale da ‘Lessico Famigliare’ di Ginzburg. L’indomani, alle 18, doppio appuntamento tra castello, biblioteca ‘Simone Corleo’ e Teatro del Carmine. Mattinata dedicata a talk, convegni e laboratori presso la biblioteca e il castello, mentre, a partire dalle 18, al teatro si terranno le presentazioni di due romanzi: ‘Si vede che non era destino’, di Daniele Petruccioli, e ‘Notturno francese’, di Fabio Stassi. Sabato 29 luglio, alle 18, al Chiostro di Sant’Agostino, altri due romanzi: ‘Il tempo delle stelle’, di Massimiliano Virgilio; ‘Trecento giorni di sole’, di Giovanni Chinnici. Ultima giornata domenica 30 luglio, con il suggestivo spettacolo all’alba al Teatro del Carmine: appuntamento alle 5 per ‘Medea – Arcana opera in canto’, drammaturgia di Giacomo Bonagiuso.