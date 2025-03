Salernitana-Palermo 0-1: Brunori porta in vantaggio i rosa – LIVE

Segui la diretta testuale del match tra i granata e i rosanero

Torna in campo la Serie B dopo la sosta per le nazionali e il Palermo inizia il rush finale di stagione dal match contro la Salernitana allo stadio Arechi.

Salernitana-Palermo: la partita

Articolo in aggiornamento

33′ – Giallo per Zuccon

27′ – GOL DEL PALERMO! Blin batte un calcio di punizione da posizione defilata e serve Brunori che si sistema il pallone e calcia in porta dalla sinistra trovando la parabola perfetta! Rosanero in vantaggio con il loro capitano

24′ – Mister Breda è costretto a sostituire Bronn con Ruggeri per l’infortunio muscolare del numero 15

13′ – Segre si divora un gol a due passi dalla porta colpendo male, al volo, la sfera sull’assist di testa di Pohjanpalo

12′ – Ancora pericoloso il Palermo con Gomes che trova la conclusione da fuori area respinta in extremis da Christensen

10′ – Brunori tenta un cross dalla sinistra che taglia tutta l’area di rigore avversaria, purtroppo per lui però nessun compagno riesce a trovare il tocco decisivo per spingere la palla in rete

Ore 17.17 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, al via il match allo stadio Arechi

Ore 17.14 – Salernitana e Palermo sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del match

Ore 17.00 – I calciatori tornano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 17.15

Ore 16.40 – Squadre in campo per il consueto riscaldamento prima della gara

Salernitana-Palermo: il tabellino

SALERNITANA: 53 Christensen, 15 Bronn, 16 Corazza, 21 Soriano, 29 Ghiglione, 33 Ferrari (C), 47 Lochoshvili, 73 Amatucci, 90 Cerri, 98 Zuccon, 99 Raimondo. A disposizione: 55 Sepe, 7 Tongya, 8 Hrustic, 13 Ruggeri, 17 Njoh, 18 Caligara, 19 Reine Adelaide, 20 Wlodarczyk, 27 Guasone, 30 Stojanovic, 31 Verde, 72 Girelli. Allenatore: Breda.

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 19 Pohjanpalo, 24 Magnani, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 20 Henry, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 25 Buttaro. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Arena (Torre del Greco). AA1: Vigile (Cosenza). AA2: Trasciatti (Foligno). IV UFFICIALE: Caruso (Viterbo). VAR: Piccinini (Forlì). AVAR: Gualtieri (Asti).

MARCATORI: 27′ Brunori (P).

NOTE: Ammoniti: Zuccon (S).