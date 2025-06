Operativi presso la Casa della Comunità "San Luigi", in Viale Fleming 24

CATANIA – Sono in vigore da oggi i nuovi orari di apertura al pubblico degli sportelli anagrafe e dei servizi territoriali del Distretto sanitario di Catania, operativi presso la Casa della Comunità “San Luigi”, in Viale Fleming 24.

Gli Sportelli saranno aperti per le attività ordinarie lunedì mattina dalle 8 alle 13, martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30 e venerdì mattina dalle 8 alle 13. Durante queste fasce orarie sarà possibile effettuare scelta e cambio del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta; rilascio di esenzione ticket per patologia; rilascio e gestione della Tessera Sanitaria; richiesta di esenzione per reddito per bambini minori di 6 anni.

Le pratiche contrassegnate con il bollino rosso

Il martedì, mercoledì e giovedì, dalle 8.30 alle 13.30, gli sportelli saranno invece dedicati esclusivamente alla lavorazione, analisi e riscossione delle pratiche contrassegnate con “bollino rosso”, relative alle richieste di esonero per reddito attualmente in fase di contestazione. Eventuali estensioni dell’orario in fascia pomeridiana per questo servizio verranno comunicate nei prossimi giorni.

Tutte le operazioni, ad eccezione di quelle relative ai “bollini rossi”, possono essere svolte in modalità digitale tramite ASPConTe-Servizi Territoriali, la web app dell’Asp di Catania attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’accesso è possibile sia tramite Spid, sia mediante registrazione manuale per gli utenti privi di Spid. In quest’ultimo caso, sarà sufficiente inserire i dati anagrafici, di residenza e domicilio, un indirizzo e-mail valido e un numero di cellulare.

La registrazione: come fare

Al termine della registrazione, l’utente riceverà via mail un link di attivazione per accedere alla propria area personale (dashboard principale). Dalla dashboard è possibile inserire i membri del proprio nucleo familiare, per effettuare richieste anche per loro conto; visualizzare le richieste inviate e monitorarne lo stato di avanzamento; avviare nuove richieste, selezionando l’operazione desiderata, compilando i moduli necessari e allegando i documenti richiesti; ricevere notifiche automatiche sull’esito delle pratiche o eventuali richieste di integrazione da parte degli operatori sanitari.