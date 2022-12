Salva Sicilia, De Luca: “Presenteremo una mozione di sfiducia”

Piovono critiche sulla condotta del governo.

3' DI LETTURA

Palermo – In Commissione Bilancio piovono critiche sulla condotta del governo. Una grandinata di contestazioni si è abbattuta oggi in occasione della seduta della seconda Commissione, chiamata a discute del ddl sulle variazioni di bilancio che dovrebbero approdare in aula il 27 dicembre, sull’operato dell’assessore Falcone e del presidente Schifani.

De Luca: “Ci vogliono vendere la fontana di Trevi?”

A tenere banco le condizioni dell’accordo con lo Stato sia rispetto al modus operandi sia nel merito delle clausole poste in essere. Le opposizioni promettono battaglia. Il deputato del Pd, Mario Giambona, presenterà un’interrogazione parlamentare sul tema e la truppa di Cateno De Luca (oggi agguerritissimo in commissione) porterà in aula una mozione di sfiducia. Duri i toni dell’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, che ai microfoni di Live Sicilia sintetizza così quello che ha detto durante la seduta in merito all’accordo tra Schifani e Giorgetti. “Lo abbiamo demolito nel merito e nel metodo”, esordisce De Luca. “Abbiamo registrato l’imbarazzo di Falcone che a mia specifica domanda, cioè se era stata fatta una delibera di giunta, non ha saputo rispondere e ha chiamato gli uffici, Alla fine la risposta è che neanche la delibera di giunta esiste”, spiega De Luca. “Schifani ha sostanzialmente condotto una trattativa privata con il buon Giorgetti. La cosa grave è che in commissione bilancio portano una variazione di bilancio per inscrivere queste somme frutto di una trattativa e di una legge che ancora non è legge, perché per quanto riguarda questa somma che è prevista nella legge di stabilità nazionale che è ancora in discussione alla Camera, poi deve andare al Senato e sarà legge solo dopo la pubblicazione”, argomenta. Poi sarcastico e tagliente dice: “Ma ci stanno vendendo la fontana di Trevi?” L’ex primo cittadino di Messina promette le barricate. “Abbiamo presentato una mozione di sfiducia per alto tradimento e ne chiederemo la calendarizzazione al presidente Galvagno. Il presidente della Regione non può agire come se fosse a casa propria”, dice De Luca.

Cracolici: “Il governo non promette nulla di buono”

Non è da meno il dem Antonello Cracolici. “Il governo ha appena compiuto il primo passo verso la prossima finanziaria ed è già nel caos: oggi nell’ambito delle variazioni di bilancio ha presentato in commissione l’accordo con lo Stato che riconosce circa 200 milioni di euro per la Sicilia, peccato che il governo non abbia mai discusso questo accordo né in commissione e neppure in aula, e soprattutto peccato che a fronte di appena 200 milioni la Sicilia, in base allo stesso accordo, rinuncia ad una somma di circa nove miliardi”, commenta a caldo Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd e componente della commissione Bilancio all’Ars. “Ma nella stessa seduta della commissione – spiega – il governo ha compiuto un altro pasticcio, annunciando un emendamento per sopprimere il capitolo che prevede l’utilizzo dei 200 milioni dell’accordo con lo Stato. Il motivo? Si sono ‘accorti’ che inserendo questa somma nelle variazioni sarebbe stata assorbita dal ripiano del 2022, e dunque questi soldi sarebbero stati inutilizzabili nella manovra 2023. Insomma, se il buon giorno di vede dal mattino, questo governo non promette nulla di buono”, dice sferrando una sciabolata al governo.