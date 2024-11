Il vicepremier: l'opera creerà 120mila posti di lavoro

ROMA – L’approvazione del progetto definitivo del Ponte di Messina arriverà a dicembre. Lo ha confermato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervistato a ‘Giù la maschera’ su Radio Uno.

“Ci stiamo lavorando, soprattutto perché, secondo stime della società, creerà 120.000 posti di lavoro, non solo in Sicilia e Calabria ma in tutta Italia”.