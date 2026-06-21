Salvini: “Con Trump parentesi chiusa, ora si torni a lavorare insieme”

Le parole del vicepremier

MILANO – “Chi attacca in maniera così inutile la presidente del governo italiano attacca tutto il governo italiano e attacca tutti gli italiani. Detto questo per me è partita chiusa e quindi si lavora insieme”: così il vicepremier Matteo Salvini a un gazebo della Lega a Milano, tornando sugli attacchi di Donald Trump a Giorgia Meloni.

“Mi auguro che si chiuda in fretta questa parentesi di incomprensione e si torni a lavorare insieme. C’è sempre una via d’uscita” ha aggiunto Salvini. “Gli attacchi personali non devono sfociare in compromissione dei rapporti diplomatici e delle relazioni commerciali e industriali. Noi abbiamo con gli Stati Uniti non una, ma 100 partite aperte e anche gli Stati Uniti hanno bisogno di noi, faccio l’esempio dell’alta velocità ferroviaria che negli Stati Uniti è all’anno zero”, ha proseguito.

“Noi siamo disponibilissimi a portare i nostri investimenti e la nostra capacità negli Stati Uniti a prescindere dagli screzi con la Casa Bianca”, ha concluso Salvini.