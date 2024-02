Salvini: “Il cantiere per il Ponte sullo Stretto sarà aperto il 2024”

Il cda ha approvato il progetto aggiornato

“Confermo che l’intenzione è aprire i cantieri entro l’anno 2024 e aprire al traffico stradale e ferroviario il ponte nel 2032″. A dichiararlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al Question Time al Senato. “Questa mattina – ha aggiunto Salvini – si è tenuto il cda della società Stretto di Messina che ha approvato la relazione di aggiornamento al progetto definitivo”.

Ciucci: “Grande risultato l’aggiornamento del progetto”

Pietro Ciucci, ad della società Stretto di Messina, in una nota, ha espresso il proprio apprezzamento per l’approvazione da parte del cda della relazione di aggiornamento al progetto definitivo del ponte sullo Stretto. “È un grande risultato, ottenuto in pochi mesi grazie all’impegno del governo, in particolare del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e al lavoro del Contraente generale Eurolink, della Società Stretto di Messina e dei nostri altri contraenti ed esperti nelle diverse discipline ingegneristiche legate al ponte“.

“Si conferma un progetto straordinario, tecnicamente all’avanguardia e di riferimento a livello internazionale – conclude la nota -. Dopo i molti ponti ‘Messina Style’ costruiti nel mondo, è il momento di realizzarlo nello Stretto di Messina”.