Incontro tra Salvini e Schifani al Mit: apprezzamento per il governo regionale

Al centro del colloquio anche un confronto sui cantieri

Il ministro Matteo Salvini ha incontrato, al Ministero dei trasporti, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani al quale ha confermato apprezzamento per il lavoro svolto dal suo governo alla guida dell’Isola.

“Al centro del colloquio, tra le altre cose, i dossier di interesse comune con un aggiornamento sulla situazione dei principali cantieri – spiega una nota del Mit -. È stata espressa grande soddisfazione per la manovra economica che prevede e conferma investimenti rilevanti sulle infrastrutture dell’isola a partire dal collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. In particolare, Salvini ha ringraziato Schifani per l’impegno e la serietà con cui la Regione Siciliana ha condiviso l’urgenza e l’importanza di una simile opera pubblica. Salvini ha anche confermato al presidente “pieno apprezzamento per il lavoro del governo regionale”.