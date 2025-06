Salvini “La legge sulla cittadinanza va bene così, perchè FI insiste?”

MILANO (ITALPRESS) – “Da umile servitore di questo governo e di questa maggioranza, continuo a non capire…” l’insistenza di Forza Italia sullo ius scholae, la cittadinanza per i figli degli immigrati che abbiano frequentato le scuole italiane. “Mi pare che i referendum abbiano fatto chiarezza su questo. Anche a sinistra, la legge italiana va bene così come è”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al “Corriere della Sera”.

“Ho consapevolmente scelto di non votare referendum ideologici e dannosi che non hanno nemmeno mobilitato gli elettori della sinistra. Sulla cittadinanza, il risultato è clamoroso, immaginare scorciatoie è sbagliato. Per questo non capisco perchè Forza Italia insista”, aggiunge il leader della Lega, secondo cui “la sinistra” ha trasformato i referendum “in un tentativo di spallata al governo, hanno proposto quesiti per cancellare le riforme del lavoro che avevano approvato loro. Con la Cgil che ha firmato contratti da 5 euro l’ora e adesso evoca la rivolta sociale. E’ incredibile”.

Sul tavolo, tra gli altri, il tema del terzo mandato per i governatori. Anche ieri, Antonio Tajani ha ribadito il suo no. “Ieri non ne abbiamo parlato, ne parleremo come Lega al Consiglio federale di oggi. Noi da sempre riteniamo che debbano essere i cittadini a scegliere. Del resto, abbiamo portato la proposta in Aula 4 volte, e 4 volte ce la siamo votata da soli. Ma il tempo rimasto è pochissimo”, conclude Salvini.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).