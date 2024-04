Salvini lancia la norma “salva-casa” per sanare le piccole irregolarità

Il vicepremier lavora a un pacchetto di misure per regolarizzare le piccole irregolarità

ROMA – Nuove norme salva-casa sono in arrivo dal ministero delle Infrastrutture. Un pacchetto di misure, annuncia il dicastero guidato da Salvini, “chiesto e auspicato anche da amministrazioni territoriali, associazioni e enti del settore edilizio”, che mira “a regolarizzare le piccole difformità o le irregolarità strutturali che interessano, secondo uno studio, quasi l’80% del patrimonio immobiliare italiano”.

Confedilizia apprezza l’iniziativa, mentre per Bonelli (Avs) “sarebbe il 19esimo condono edilizio del governo Meloni”. La premier: “Salvini mi accennò qualcosa diverso tempo fa, poi ho visto che oggi ha ribadito che sta lavorando a questa norma, ma non la conosco, non sono in grado di esprimere un giudizio”.