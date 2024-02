Salvini: “Mattarella non si commenta”. Elly Schlein attacca

Le reazioni

ROMA- “Mattarella? Le parole del presidente si leggono ma non si commentano”. Il leader della Lega Salvini ha risposto così, tre volte, a chi gli chiedeva, a margine della scuola politica del partito, un commento sulle parole del capo dello Stato rivolte al ministro dell’Interno Piantedosi dopo gli scontri ai cortei degli studenti a Pisa e Firenze.

“Certo è sempre meglio che non ci siano scontri. Poliziotti e carabinieri sono ogni giorno vittime di violenza fisica e verbale. Anche in quella piazza. Se mio figlio andasse a urlare ‘sbirro coglione’ – ha aggiunto Salvini – poi se la dovrebbe vedere con me. Chi mette le mani addosso a un poliziotto o a un carabiniere è un delinquente”. Schlein contro il silenzio della premier: ‘Nessun senso delle

istituzioni di Meloni’.