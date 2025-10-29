Salvini, question time alla Camera: “Il Ponte non è uno spreco”

"Falso che se si fa non si fanno altre opere in Calabria-Sicilia"

PALERMO – “Nessuna opera sarà definanziata per pagare il ponte da Bolzano a Palermo. Ognuno la pensa come vuole, noi intendiamo andare avanti con il ponte”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera. “Che un Ponte non abbia interesse pubblico lo scopro oggi. Un’opera pubblica che coinvolgerà 120 mila posti di lavoro. E quindi dire di no a questi posti di lavoro mi sembra curioso da parte di alcune forze politiche o sindacali di sinistra”, ha sottolineato Salvini.

“Falso che se si fa il ponte non si fanno tutte le altre opere in Calabria e Sicilia. Stiamo investendo 23 miliardi di euro in Sicilia e 22 miliardi in Calabria, oggi con questa mole di investimenti non fare il Ponte non avrebbe nessun senso”, ha spiegato il ministro.

Salvini ha sottolineato che “miglioreranno i collegamenti interni e col resto d’Italia e d’Europa, verranno rafforzati i porti del Mezzogiorno, verranno coinvolte imprese di tutta Italia e la prima, stando ai dati di Open economics, sarà la mia Lombardia”.

Per cui il “Ponte non è uno spreco”, ha rimarcato il ministro, ricordando che “in 72 ore sono arrivate più di 8000 curriculum e richieste di lavoro”. E “pensate a quanti ragazzi del sud che oggi si diplomano si laureano e devono andare all’estero per lavorare, potranno tornare in Italia per lavorare”, ha concluso Salvini.