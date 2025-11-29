Stretto di Messina, interviene Salvini: “Il Ponte serve ai siciliani”

Il ministro fa il punto sullo stop all'opera

PALERMO – Il ponte sullo Stretto come opera per la difesa? Matteo Salvini prova a fare chiarezza: “Non dobbiamo trovare sotterfugi o furbate. Il ponte servirà a tutti, è chiaro che servirà anche come strumento di maggior velocità alla difesa, ai vigili del fuoco, ai mezzi militari. Ma il ponte serve ai siciliani, agli avvocati, ai medici, agli studenti, ai turisti, agli agricoltori. Io sono convinto che supereremo le perplessità che la Corte di Conti ci ha sottolineato e invece di partire come avrei desiderato entro novembre, dicembre di quest’anno con i cantieri, vorrà dire che partiremo nel 2026”.

“Ponte e politiche per il Sud”

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto in videocollegamento al Convegno “Connessioni Mediterranee – Nuovo bilancio europeo porti, ponte e politiche per il Sud”, organizzato nell’ambito del Festival Euromediterraneo dell’economia e dal quotidiano “L’Altravoce”.

“Sul fatto che il ponte serva – ha aggiunto Salvini – mi sembra che anche chi ha più in antipatia Salvini non possa negarlo. Se oggi un treno merci ci mette 180 minuti e con il ponte ce ne metterà 15, se invece di un passaggio auto da 42 euro ne spenderà meno di 10, se invece di aspettare 4 ore d’estate con il motore acceso, inquinando, ci si metterà 12 minuti, è chiaro che serve. Se si creeranno 120.000 unità lavoro durante la costruzione e durante la gestione. 120.000 posti di lavoro sono meglio di un pugno in un occhio. Però, ripeto, furbate non ne facciamo. Abbiamo seguito tutte le norme e convinceremo tutti coloro che stanno eccependo, del fatto che si sta rispettando la legge italiana, la legge europea, parleremo direttamente con tutte le istituzioni europee e conto che al prossimo convegno parleremo di come sono avviati i lavori”.

“Che il ponte sia opera strategica – ha detto il ministro – è stato riconosciuto da tutti. E la stessa Europa, dagli anni ’80, inserisce il ponte nei corridoi strategici che l’Europa ci chiede. A quelli che dicono che l’Europa non vuole il ponte, dico che l’Europa è irritata con l’Italia perché dopo 40 anni non abbiamo ancora fatto il ponte sullo stretto, infrastruttura che rappresenta la chiusura del corridoio europeo Berlino-Palermo”.

L’incontro a Palazzo Chigi

“Lunedì – ha aggiunto – ci sarà una riunione tecnica con tutti i ministeri a Palazzo Chigi. Io sto incontrando anche docenti universitari e giuristi di primo livello che per passione, gratuitamente, stanno dando il loro contributo per proseguire questo cammino. Entro una settimana saprò essere più preciso su quali saranno i passaggi tecnici. La settimana prossima sarò a Bruxelles, per partecipare al Consiglio europeo dei trasporti dove incontrerò il commissario dei trasporti Apostolos Tzitzikostas che è un amico del gruppo delle infrastrutture del ponte e a me. Non è il ponte di Salvini, chiariamo questo”.

I costi

I conti del Ponte. “La gara c’è stata, è stata fatta. È ovviamente collegata ai costi del 2025. Ma i costi dei materiali, dell’acciaio, del cemento, dell’energia non sono i costi di 10 anni fa. Questo non perché è cambiato il progetto, ma perché è cambiato il mondo. Non è cambiato strutturalmente il progetto, che anzi migliora e migliorerà ulteriormente. Sono cambiati i costi dei materiali dell’energia delle materie prime. Rifare un’altra gara significa dire di no al ponte. L’obiettivo è aprire il cantieri nel 2026”.

Salvini ha poi evidenziato che “abbiamo 230 miliardi di euro di opere pubbliche finanziate e cantierate in Italia, 22 miliardi in Calabria, 22 miliardi in Sicilia. Il ponte come manufatto è meno della metà dell’investimento totale dei 13 miliardi e mezzo. Stiamo parlando di 5 o 6 miliardi a fronte di più di 200 miliardi di opere pubbliche aperte in Italia, e Calabria e Sicilia da sole fanno 45 miliardi”.