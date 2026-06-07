 Spara al figlio dopo una lite familiare: arrestato a San Cataldo
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San Cataldo, spara al figlio dopo una lite: arrestato

San Cataldo
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L'uomo dovrà rispondere di tentato omicidio
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
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1 min di lettura

SAN CATALDO – Un uomo di ottant’anni avrebbe sparato al figlio, 49 anni, ferendolo a una gamba al culmine di una lite. E’ accaduto ieri intorno alle 22.30 a San Cataldo (Caltanissetta). L’anziano avrebbe esploso alcuni colpi di pistola attraverso la porta dell’abitazione, in via Piave, e poi sarebbe fuggito.

Sono scattate subito le ricerche da parte dei carabinieri e della polizia che hanno rintracciato l’uomo intorno alle 2.45, trovandolo in forte stato di agitazione.

carabinieri

L’ottantenne è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti e, al termine delle attività investigative, è stato arrestato con l’accusa di tentativo di omicidio. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato alla violenta escalation familiare. 

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