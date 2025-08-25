San Cipirello, commemorati i carabinieri Calabrese e Fiorenza

Medaglia d'oro al valore

Cerimonia di commemorazione a San Cipirello del 76° anniversario dell’eccidio dei carabinieri Giovanni Calabrese e Giuseppe Fiorenza. decorati con la medaglia d’oro al valore dell’arma dei Carabinieri, assassinati il 25 agosto del 1949 dagli uomini del bandito Giuliano che, assaltarono la caserma del nucleo anti-banditismo di via Garibaldi.

Alla manifestazione hanno presenziato Vito Cannella, sindaco di San Cipirello, il colonnello Giulio Modesti, comandante del Gruppo carabinieri di Monreale e una rappresentanza dell’Associazione nazionale carabinieri.

Dopo la deposizione di una corona d’alloro, sono stati resi gli onori ai militari ed è stata data lettura della motivazione della Medaglia “alla memoria”: “Militari impiegati in area caratterizzata dalla presenza di bande criminali, in occasione di un violento agguato pianificato da alcuni banditi, non esitavano ad affrontare i malviventi che avevano assaltato la caserma con bombe a mano e raffiche di mitra. Con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo uscivano dalla struttura militare, ormai accerchiata, e affrontavano i malviventi per opporre una strenua resistenza, venendo feriti mortalmente. Fulgido esempio di eroismo e non comune senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio.” San Cipirello (PA), 25 agosto 1949”.

A seguire un momento di preghiera tenuto dal cappellano militare don Salvatore Falzone.