San Giuseppe Jato, raccolta dei rifiuti. Il sindaco: “Ecco gli arretrati”

Rientrata la protesta

SAN GIUSEPPE JATO (PALERMO)– “Liquideremo immediatamente alla New System le spettanze arretrate rimaste bloccate, in maniera tale che la ditta possa pagare gli stipendi ai lavoratori”. Così il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, al termine dell’incontro con i sindacati e i rappresentati degli operai della società che si occupa di raccolta e spazzamento di rifiuti nei due comuni che fanno parte dell’Aro “Jato ambiente”: San Giuseppe Jato e San Cipirello. I trenta lavoratori dell’impresa avevano dichiarato lo stato di agitazione, perché senza stipendio da novembre, dopo che la ditta ha avviato la procedura di crisi aziendale. La protesta adesso è rientrata.

“Pagamenti bloccati, ecco perché”

“A bloccare i pagamenti – spiega Siviglia – erano stati tre pignoramenti da parte di terzi sulle somme destinate all’impresa. Adesso, liquideremo alla ditta le spettanze arretrate, per sbloccare una situazione diventata insostenibile per i dipendenti e le loro famiglie. Sono solidale con gli operai che hanno continuato a lavorare anche senza soldi e li ringrazio per non avere creato disagi alla popolazione – aggiunge – Chiederemo, poi, un incontro all’amministratore e ai legali della società per cercare una soluzione comune”.

Il sindaco, infine, conclude che la “stessa decisione è stata presa dal primo cittadino di San Cipirello, Vito Cannella, il quale mi ha assicurato che anche il suo Comune pagherà immediatamente la ditta”.