San Lorenzo, la notte delle stelle: cosa fare a Catania e dintorni

Tante le iniziative locali a partire dalla cena astronomica alle visite a cura dell’Osservatorio Astrofisico. E non solo.

CATANIA. Anche per quest’anno, ecco la notte dedicata alla caccia degli astri cadenti e, nonostante le avverse condizioni meteo previste per la giornata, a partire dall’imbrunire sarà possibile raggiungere dei posti strategici da cui ammirare il panorama.

Tante le iniziative locali a partire dalla cena astronomica e dalle visite a cura dell’Osservatorio Astrofisico di Catania – INAF. Nel primo caso oltre all’esperienza guidata, a partire dalle 15.30 sarà possibile accedere in piscina presso il rustico sull’Etna “La Casa degli Ulivi”, disporre di una visita in fattoria e di una lezione di yoga alle ore 18, per poi procedere alle 20.30 con la cena ricca di specialità locali e bontà tipiche etnee, animata dalla serata di musica con osservazione astronomica.

Restando nell’ambito enogastronomico ritorna il tradizionale appuntamento con “Calici di Stelle” a Castiglione di Sicilia. Dove, all’ombra del castello di Lauria è possibile gustare del buon vino e cercare la propria stella cadente.

Per i più romantici la lunga costa orientale offre diversi spot fronte mare, in cui attrezzarsi con plaid e stuzzicherie per godersi la serata. Partendo dai più vicini nella zona della Playa e di San Giovanni Licuti, per poi proseguire con Costa Saracena, Siracusa e Marina di Ragusa a sud mentre Santa Maria La Scala, Santa Tecla e Torre Archirafi per chi alla sabbia preferisce la spiaggia rocciosa.

Nella zona di Acitrezza è possibile arricchire l’appuntamento con una lezione di sup, abbinando al connubio mare e stelle anche la visione dei Faraglioni al chiaro di luna.

Per i più festaioli sono diverse le serate con dj set per assecondare i gusti di tutti: dalla scelta montana come nel caso del Vulkano Festival alle pendici dell’Etna presso piano Bottara a Belpasso, in cui un’esplosiva line up intratterrà i partecipanti fino alle prime luci del mattino, alla location marittima con i numerosi lidi che si presteranno da discoteche a cielo aperto per la serata “Rock Stars” ad Acicastello o il “San Lorenzo Fest” all’Agua Beach Resort di Noto.

Dunque naso all’insù e occhi puntati al cielo per la ricerca della propria stella a cui affidare il desiderio di una magica notte, trascorsa tra le note della nostra canzone preferita o di un buon calice di vino in ottima compagnia.