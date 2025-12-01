Sanità, Faraone e Musolino (Iv): “L’ospedale di Lipari è in crisi”

La denuncia sulle condizioni del nosocomio

LIPARI- “L’ospedale di Lipari, unico presidio sanitario dell’arcipelago eoliano, vive oggi una condizione di forte criticità. A pesare sono cantieri aperti da mesi, carenze di personale medico e infermieristico, servizi diagnostici non operativi e procedure d’emergenza fuori dagli standard”. Lo dicono Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva e la senatrice di Iv Dafne Musolino.

“Da tempo – aggiungono – il presidio è interessato da interventi edilizi diffusi, che ne compromettono le attività. A questo si aggiunge l’assenza di acqua corrente. Da mesi la struttura è costretta a rifornirsi tramite autobotti, con costi totalmente a carico della collettività. Pronto soccorso e Unità operative essenziali sono poi sotto organico. Il pronto soccorso opera con 3 medici strutturati rispetto ai 7 previsti. Per coprire i turni si fa ricorso a convenzioni esterne, con compensi intorno ai 100 euro l’ora. Nonostante ciò, i turni risultano spesso incompleti. Questa dipendenza dalle convenzioni è stata classificata come modello strutturalmente non sostenibile e non transitorio, con rischio sistemico di spesa elevata e controllo ridotto. Il dossier tecnico conferma la carenza strutturale di cardiologi, anestesisti e medici del pronto soccorso”.

“Alla luce di questo quadro – affermano Faraone e Musolino – chiediamo: un cronoprogramma dettagliato sui cantieri; una soluzione definitiva per l’approvvigionamento idrico; l’integrazione immediata del personale sanitario; l’attivazione della risonanza magnetica e dei servizi diagnostici fermi; il ripristino delle corrette procedure del 118; un tavolo permanente fra Regione, Asp e amministrazioni locali. L’ospedale di Lipari è l’unico presidio possibile in un territorio isolano. Restituirgli piena operatività non è un’opzione: è un dovere”.