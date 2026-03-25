Sanità, Geraci: “Applicare norma statale per stabilizzare il personale ausiliare”

"Si tratta di lavoratori che da anni garantiscono ed hanno garantito continuità assistenziale e funzionamento degli ospedali"

PALERMO – “Il sistema sanitario regionale va rafforzato attraverso la piena applicazione della norma contenuta nell’ultima legge di bilancio dello Stato, che prevede la stabilizzazione del personale utilizzato per i servizi ausiliari delle Asp e per i soggetti che hanno prestato servizio durante l’emergenza Covid” lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“Ho formalmente richiesto la convocazione della V Commissione dell’Assemblea regionale siciliana per l’approvazione di un atto di indirizzo che – ha aggiunto – stimoli le aziende sanitarie provinciali ad avviare una ricognizione del personale impiegato nei servizi esternalizzati, per elaborare un percorso di stabilizzazione degli ausiliari sanitari e procedere verso l’internalizzazione dei servizi nelle Asp. Si tratta di lavoratori che da anni, e anche durante l’emergenza Covid, garantiscono ed hanno garantito continuità assistenziale e funzionamento degli ospedali“.

“La norma nazionale ci dà oggi questa possibilità, con risorse importanti già stanziate, pari a 450 milioni di euro per tutto il Paese. Si fissino punti chiari su stabilizzazioni già a partire dal 2026, valorizzazione delle competenze esistenti, copertura delle carenze di organico e servizi più efficienti per i cittadini. Restituire dignità a questi lavoratori significa rendere più forte e credibile la sanità siciliana”.