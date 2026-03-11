Sanità, Geraci (Lega): stabilizzare gli addetti ai servizi ausiliari negli ospedali

La nota del capogruppo dei Salviniani all'Ars

PALERMO – “C’è un confronto aperto sulla stabilizzazione del personale che da oltre venti anni garantisce servizi ausiliari negli ospedali siciliani”. Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“Oggi in commissione Lavoro dell’Ars abbiamo affrontato il tema con il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze, e le organizzazioni sindacali – continua la nota -. E’ chiaro che occorre sfruttare l’opzione che viene data dall’ultima legge di stabilità nazionale, con uno stanziamento di 450 milioni di euro, per creare un percorso di reinternalizzazione di alcuni servizi ospedalieri”.

“Per la Lega è opportuno avviare le procedure di stabilizzazione già nel corso del 2026 – aggiunge Geraci -. Dobbiamo dare la certezza del posto di lavoro a questa platea di soggetti che già durante il Covid ha garantito la continuità assistenziale nei servizi sanitari. L’idea di recuperare al servizio sanitario regionale tutto quel personale impiegato dalle aziende e dalle cooperative esterne va nella direzione di coprire carenze delle piante organiche, assicurando così servizi migliori per i pazienti siciliani”.