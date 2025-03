Sanità siciliana, M5S e PD all’attacco: “Inerzia del governo Schifani”

I commenti alle dimissioni del direttore dell'Asp di Trapani

PALERMO – La situazione della sanità in Sicilia continua a generare polemiche politiche. Dopo le dimissioni del direttore generale dell’Asp di Trapani Ferdinando Croce in seguito al caso dei ritardi nei referti istologici, intervengono con due distinti comunicati il segretario regionale del Partito democratico Anthony Barbagallo e la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci, che sottolinea anche che da oltre sessanta giorni l’Asp di Palermo è senza direttore generale.

Schillaci: “Inerzia del governo Schifani”

Scrive la deputata regionale M5s Roberta Schillaci: “Da oltre sessanta giorni l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo è senza un direttore generale. Mentre la sanità siciliana attraversa un grave periodo di crisi, fatto anche di scandali, a totale danno dei cittadini che anelano al diritto alla salute molto spesso negato per le lunghe liste d’attesa o per i ritardi nelle diagnosi, il governo Schifani resta immobile e non nomina il vertice dell’Asp di Palermo rimasto vacante dopo la nomina ad Assessore dell’ex direttrice generale Daniela Faraoni”.

“Appare ormai evidente – continua Schillaci – che la sanità in Sicilia navighi a vista e, nonostante la bufera che la sta investendo, nel centrodestra permane l’inerzia rispetto alle esigenze di un bacino così vasto di popolazione, come quello palermitano. Tutto ciò è inaccettabile ed è il momento di alzare la voce per dire che è assurdo lasciare l’Asp di Palermo senza una guida”.

“A parte l’imbarazzo – scrive ancora Schillaci – che questa situazione dovrebbe far provare alla maggioranza di Schifani, ci si dovrebbe chiedere se la nomina del nuovo direttore generale non sia terreno di scontro e di appetiti tra i partiti che sostengono il governo regionale”.

“Attendiamo ancora – è la conclusione – che il presidente della Regione venga in Parlamento per riferire sulla sanità siciliana. Da tempo abbiamo chiesto un confronto con il governatore Renato Schifani che finora è mancato”.

Barbagallo: “Schifani è il responsabile politico”

Scrive il segretario Pd Anthony Barbagallo: “Due mesi fa è stato rimosso l’assessore. Oggi è finalmente stato avviato il procedimento di decadenza e l’immediata sospensione per il manager dell’Asp di Trapani. Tutto risolto?”

“Noi riteniamo – prosegue Barbagallo – che il caso, un vero e proprio scandalo di proporzioni nazionali, dei ritardi anche di 11 mesi per i referti degli esami istologici che riguarda l’Asp di Trapani, sia tutt’altro che chiuso. E temiamo, come il caso emerso a Ragusa, che al di là di annunci e promesse vi possano essere ulteriori sviluppi”.

“Purtroppo duole ripeterci: i manager – conclude Barbagallo – sono stati piazzati lì per mera gestione del potere e nell’ambito del puzzle di poltrone che questo centrodestra che sostiene il presidente della Regione, insegue spasmodicamente A tutto danno della salute dei siciliani. Un fallimento, politico, gestionale e di risultati, di cui il presidente della Regione è il primo responsabile”.