SANREMO (GENOVA) – Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi, lunedì 3 agosto, tra le vie di Sanremo.
Il piccolo, in compagnia della baby sitter, si trovava sul passeggino e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
L’arrivo dello scooter
Secondo una prima ricostruzione il mezzo a due ruote li ha investiti in prossimità di un passaggio pedonale dopo che un’auto aveva rallentato per far passare il passeggino.
Nell’impatto il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito in elisoccorso in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.
Gli accertamenti
Gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento sono in corso, affidati agli agenti della polizia locale di Sanremo, intervenuti insieme ai colleghi del commissariato di pubblica sicurezza.
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