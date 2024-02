Indagano i carabinieri

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Il fatto è accaduto la notte scorsa. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi all’indirizzo del portone d’ingresso di una abitazione in via Bonanno: qualcuno sembrerebbe sia stato indirizzato anche contro il garage dello stabile.

Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò che, in queste ore, provano ad individuare i responsabile e l’eventuale movente.