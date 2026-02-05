 Sant'Agata, dalle 16 la DIRETTA VIDEO di LiveSicilia e Rsc
Sant’Agata, dalle 16 la DIRETTA VIDEO di LiveSicilia e Radio Studio Centrale

Il racconto e le voci della festa
di
CATANIA – Tutto pronto per la lunga diretta video per il rush finale dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Catania, Agata. In campo LiveSicilia e Radio Studio Centrale. Dalle ore 16 di oggi 5 febbraio e fino alla prima serata, da Palazzo degli elefanti andrà in onda il racconto del percorso del fercolo e delle candelore. Dei protagonisti, con in primis le migliaia di fedeli che dall’aurora di ieri – 4 febbraio – accompagnano il busto reliquiario.

Sant’Agata, la diretta di LiveSicilia e Radio Studio Centrale

Nel corso della diretta video a Palazzo degli elefanti si alterneranno diversi rappresentanti istituzionali e non solo. Spazio anche ai devoti con i quali verranno ricostruiti i momenti salienti di questi giorni. Ma vi saranno collegamenti anche da piazza Duomo e Via Etnea con le voci della festa.

La narrazione minuto per minuto dello stato d’animo di una città e di un territorio reduci dalla catastrofe legata dal passaggio del ciclone Harry. A Sant’Agata viene affidata l’opportunità della speranza: lo ha ribadito anche l’arcivescovo metropolita di Catania, Monsignor Luigi Renna.

E, allora, è tutto pronto: appuntamento per le ore 16 in diretta. In quello che non sarà soltanto un racconto. Ma la necessità di comprendere dove va la città. Anche attraverso l’esempio di Agata.

