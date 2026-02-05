Il racconto filmato del 5 febbraio









LIVE <br />

CATANIA – Il racconto di una giornata intensa per i festeggiamenti di Sant’Agata a Catania: LiveSicilia e Radio Studio Centrale ancora assieme nella narrazione di un momento atteso e partecipato. Migliaia di persone che si riversano in strada: col sacco di colore bianco e non. Sulle nostre pagine il racconto che scorre dalle colonne del nostro giornale (in formato testuale e con il video presente in alto, contraddistinto dal cerchio rosso con la scritta “Live”). Tutto con approfondimenti e testimonianze.

La messa e la processione (senza candelore)

Dalla tradizionale santa messa dell’aurora fino all’uscita del busto reliquiario per il consueto giro esterno. Quella di ieri è stata la giornata che non ha visto, però, sfilare le candelore: la leggera pioggia ha portato alla decisione di evitare l’uscita per motivi di sicurezza. Il passaggio di Sant’Agata per i quartieri più popolari della città: via Plebiscito e gli Archi della marina. I fuochi al Fortino. Poi, il rientro di Sant’Agata in Cattedrale. Dove questa mattina si è celebrato il solenne Pontificale.

Sant’Agata 2026, la diretta video

E nel pomeriggio di oggi 5 febbraio, dalla saletta Giovanni Paolo II di Palazzo degli elefanti, la diretta video che accompagnerà la Santa per buona parte del suo tragitto lungo via Etnea. Con noi, ospiti, cittadini, devoti e rappresentanti istituzionali. In un racconto che coinvolge tutti.

