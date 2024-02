Sant’Agata, l’Ottava: la Protezione civile schiera volontari e mezzi

Le misure per garantire il buon andamento della ricorrenza

CATANIA – Cinquanta volontari di protezione civile e cinque mezzi antincendio attivati stamattina dal Dipartimento regionale di protezione civile in occasione dell’”Ottava di Sant’Agata”. Il programma delle celebrazioni prevede un grosso numero di devoti accorrere a salutare la Santa e accendere gli ultimi ceri votivi a simboleggiare il “bacio” di venerazione dei cittadini catanesi.

Come è accaduto una settimana addietro, la Protezione Civile regionale ha attivato centinaia di volontari. Sono stati oltre 1200 le donne e gli uomini di protezione civile che hanno dato supporto al piano di assistenza alla popolazione organizzato per i festeggiamenti della Santa Patrona di Catania, Agata. Circa 900 i volontari di protezione civile coinvolti dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, tra il 3 e 6 febbraio 2024 e circa 300 quelli sanitari attivati dal Comitato per i festeggiamenti. Uno sforzo corale che ha visto numerosi attori in campo e che riflette la capacità di resilienza della città di Catania e della sua comunità.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Salvo Cocina, ringrazia gli oltre milleduecento volontari di protezione civile e sanitari che si sono alternati nei turni per offrire, notte e giorno, assistenza alla popolazione.

“Una festa popolare di questo genere che è la terza per numero di partecipanti nel mondo – spiega il Capo della Protezione civile siciliana – è un grande evento che, mobilitando in spazi ristretti decine di migliaia di persone, presenta molte complessità e vari rischi. In queste circostanze, occorre una pianificazione organizzativa che tenga conto di tutti gli aspetti di ordine pubblico, di safety, assistenza medica e il fattore umano è decisivo. Pertanto l’apporto dei volontari, presenti in strada e disponibili ad aiutare, costituisce un grande contributo alla mitigazione dei rischi. Così è stato anche in questa occasione dove tutti hanno potuto constatare come le donne e gli uomini di protezione civile siano sempre a disposizione e pronti all´azione.

Una sinergia tra i diversi soggetti coinvolti, tra cui il Comitato Organizzatore dei Festeggiamenti, il Comune di Catania, la Prefettura, la Questura, le Forze dell´Ordine, i Vigili del Fuoco, il Servizio regionale di protezione civile per la Provincia di Catania che ha reso operativo il piano per la Safety dei festeggiamenti agatini, nel quale va sottolineato il ruolo di assistenza alla popolazione e di prevenzione agli incendi, svolto in modo esemplare dai volontari accorsi da tutta la Sicilia.

Presenti, per ogni singolo turno, 2 o 3 squadre dotate di modulo antincendio che hanno gestito oltre 40 interventi antincendio. A questi si aggiungono, come detto, gli oltre 300 volontari e operatori sanitari della Croce Rossa, 118 e Misericordia, i quali hanno svolto numerosi soccorsi sul posto tramite le squadre appiedate e in ambulanza.