Sant’Agata, via Etnea riaperta dopo la pulizia della cera

In azione i mezzi della Gema, titolare del servizio di igiene urbana nel Lotto Centro

CATANIA – Prosegue il Grip Test in via Etnea. Ovvero un’automobile della polizia locale con a bordo un componente dei vigili e uno della Direzione Ecologia che effettua ad una velocità sostenuta diverse frenate in diversi punti della strada sia in salita che in discesa. Operazione che avviene a ventiquattr’ore dalla conclusione della Festa di Sant’Agata. E la relativa cera che ha riempito le strade del centro storico. Nelle prossime ore proseguirà il lavoro di pulizia e lavaggio in via Caronda.

Sul posto c’erano l’assessore all’Ecologia e vicesindaco Massimo Pesce, i direttori Gema Massimo Cosentino e Fabrizio Patania e la polizia locale.

“Riaperta via Etnea”

“A meno di 24 ore dall’ingresso in Cattedrale della nostra Patrona abbiamo già riaperto l’arteria principale della città, via Etnea – ha commentato Pesce – è stato un lavoro complesso eseguito anche nelle ore notturne, abbiamo impiegato circa 100 operatori tra uomini e donne oltre a mezzi meccanizzati e specializzati per rimuovere la cera.

Abbiamo prima rimosso le circa 100 tonnellate di segatura che erano sparse lungo tutto il percorso del Giro interno del fercolo, si è poi intervenuto sui residui di cera e al lavaggio delle strade, per poter effettuare il Grip Test e riconsegnare alla città via Etnea in condizioni di sicurezza per il transito di mezzi, cicli, motocicli e autobus cittadini”.

“Si è lavorato senza sosta”

Braccio operativo dell’organizzazione è Gema SpA, titolare del servizio di igiene urbana nel Lotto Centro, che in tutte le fasi della Festa ha assicurato pulizia, decoro e un servizio efficiente e tempestivo nel Giro esterno, interno e, nel caso specifico, nell’intensa attività messa in atto per la rimozione della cera, avviata intorno alle 8 di giorno 6 da piazza Cavour.

Si sono impiegati operatori su doppi turni e 24 ore su 24 utilizzando Bobcat, un ragno, scarrabili, spazzatrici e lavastrade, diversi compattatori e costipatori, oltre agli operatori con il cannello per sciogliere i residui di cera nei punti più difficili. “Si è lavorato senza sosta – dicono i direttori territoriali Gema Massimo Cosentino e Fabrizio Patania – l’organizzazione ha funzionato benissimo grazie al coordinamento della Direzione Politiche per l’ambiente, alla disponibilità e grande attenzione per l’evento del direttore generale di Gema, Alfonso Zito, concretizzato nell’impegno serio, continuo e in straordinario dei nostri operatori e di tutto lo staff aziendale”.