Sarà un 25 giugno terribile per chi vorrà volare

Previste 24 ore di sciopero per alcune compagnie aeree

1' DI LETTURA

“Confermato sabato 25 giugno lo sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink”. A riferirlo sono Filt Cgil e Uiltrasporti in una nota in cui sottolineano che “la protesta rientra in una mobilitazione coordinata a livello europeo”.

L’Enac sta correndo ai ripari e sul proprio sito ha già presentato l’elenco dei voli che saranno garantiti relativi agli scioperi non solo di Crewlink, Malta Air Limited e Ryanair Limited del 25 giugno; ma anche di Easyjet e Volotea, sempre per la stessa giornata.

Per quel che riguarda la situazione della compagnia Ryanair, “dopo lo sciopero dello scorso 8 giugno – affermano le organizzazioni sindacali – visto il perdurare dell’impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante, i lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e Crewlink scioperano per chiedere contratti di lavoro in linea ai minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di settore, così come previsto dalla legge italiana. Inoltre attraverso lo sciopero – proseguono Filt Cgil e Uiltrasporti – rivendichiamo acqua e cibo per gli equipaggi, spesso impossibilitati a scendere dall’aereo anche per 14 ore consecutive e la cancellazione dei tagli ai salari introdotti per fronteggiare un periodo di crisi non più attuale. Se non ascoltati procederemo senza indugi con ulteriori azioni di protesta già a partire dal mese di luglio”.

Il 25 giugno, dalle 10, ricordano infine Filt Cgil e Uiltrasporti, si terranno tre presidi presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Roma Ciampino.