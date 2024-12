Sassuolo-Palermo, Dionisi sfida il suo passato: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Momento non facile per i rosanero. Il Palermo di Alessio Dionisi affronta un match importante alle 15.00, ospite del Sassuolo capolista al “Mapei Stadium – Città del Tricolore”. L’allenatore dei siciliani non sta vivendo un momento felice e oggi, contro i neroverdi, dovrà affrontare il suo passato, con un presente sicuramente poco felice. Il club di viale del Fante è in cerca di riscatto e gli ultimi risultati non sono stati incoraggianti.

Il Sassuolo, guidato da un altro ex a parti invertite, Fabio Grosso, guida la classifica di Serie B con 40 punti. Nelle ultime cinque gare i neroverdi non hanno mai perso, anche perché l’ultima e unica sconfitta risale al 31 agosto contro la Cremonese (4-1). Poi solo vittorie e due pareggi per loro fino al match odierno. Come sottolineato da Dionisi in conferenza stampa all’antivigilia della gara, il club emiliano guida anche la classifica dei gol fatti che sono attualmente 38.

Il Palermo, invece, si trova attualmente in una situazione molto complicata. I tifosi contestano la gestione societaria della squadra e nei precedenti cinque turni di campionato i rosanero hanno ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte (quest’ultime, consecutive, contro Carrarese e Catanzaro, sono arrivate proprio prima dell’incontro di oggi). I siciliani sono al nono posto in graduatoria a quota 21 lunghezze.

Sassuolo-Palermo: le probabili formazioni

Fabio Grosso schiera i suoi con un 4-3-3 che in alcune situazioni può diventare anche 4-2-3-1. Rosa profonda e di qualità quella retrocessa nella passata stagione dalla Serie A. Presenti Berardi e Laurienté nel tridente offensivo del Sassuolo, esterni d’attacco tecnici e abili nell’uno contro uno. I rosanero dovranno tenere d’occhio anche Thorstvedt con i suoi pericolosi inserimenti.

Possibile 4-4-2, invece, per il tecnico del Palermo Alessio Dionisi. Diakité non recupera e non è tra i convocati, così come Pierozzi. Dunque ancora emergenza nella corsia di destra per i rosanero. Con la difesa a quattro, potrebbe esserci la conferma per Nedelcearu a destra, con Baniya e Nikolaou centrali. In avanti, invece, accanto a Henry, potrebbe agire dal primo minuto Insigne.

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Thorstvedt, Obiang, Boloca; Berardi, Moro, Laurienté.

PALERMO (4-4-2): Desplanches; Nedelcearu, Baniya, Nikolau, Lund; Di Mariano, Segre, Ranocchia, Di Francesco; Insigne, Henry.