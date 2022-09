Saturnia, primo bilancio di mister Kantor a 2 settimane dal via stagionale

Il 9 ottobre prossimo inizia il campionato di Serie A3

Poco più di due settimane e, il 9 ottobre prossimo, per Farmitalia Saturnia risuonerà il primo fischio d’inizio del Campionato di Serie A3 Credem Banca. Un avvio di stagione che sarà un derby, contro Avimecc Modica, l’altra squadra siciliana di Serie A3 che Fabroni e compagni, in queste settimane, hanno già avuto modo di incontrare in due allenamenti congiunti, l’ultimo mercoledì scorso.

Le sessioni in palestra e quelle di palla a Ficarazzi e al PalaCatania, hanno scandito il ritmo di queste settimane di preparazione, insieme agli allenamenti congiunti, che hanno permesso al 13 giocatori biancoblu di cominciare ad entrare insieme in un’ottica di pallavolo giocata. Per Waldo Kantor proprio questi appuntamenti sono stati la cartina di tornasole di un percorso che sta procedendo verso la giusta direzione.

“Contro Modica, Palmi e Tonno Callipo, la squadra ha sempre dimostrato una crescita costante, giocando al meglio in ogni occasione. I giocatori si sono amalgamati tra loro, hanno imparato a conoscersi e ad avere fiducia l’uno nell’altro”. Per il titolare della panchina di Farmitalia Saturnia i quattro allenamenti congiunti giocati fino ad adesso hanno permesso di fare salire il livello di gioco. Il prossimo, quello di mercoledì 28 settembre a Cinquefrondi, contro Palmi sarà un appuntamento decisivo: “Sarà una bella prova, perché anche Palmi è strutturata per la parte alta della classifica”. La prossima settimana il roster continuerà con gli allenamenti e poi in quella a seguire comincerà il programma di scarico sul piano fisico, per concentrare i ranghi sulla preparazione tattica della prima partita, dove niente potrà essere lasciato al caso.