Saturnia Volley sconfitta in Superlega: ko casalingo con l’Allianz Milano

Il finale: 1-3

CATANIA – Una sconfitta con rammarico per i biancoblu di Farmitalia Saturnia. Era la sesta giornata del Campionato Credem Banca 2023/24. Nonostante una buona partenza, cedono 3-1 (25-20, 22-25, 22-25, 21-25) all’Allianz Milano. I milanesi escono vittoriosi dalla battaglia sul taraflex del PalaCatania.

Il sestetto base

In campo Cezar Douglas Silva in prima istanza manda il sestetto base. Orduna Buchegger, Masulovic, Tondo, Randazzo, Basic e il libero Cavaccini. Niente sorprese nemmeno nella formazione meneghina. In regia Porro, in diagonale Reggers, Ishikawa Kaziyski, Reggers, al centro Loser e Piano con il libero Catania.

La partenza

Il match è a due velocità per i biancoblu che partono bene, riuscendo in ognuno dei fondamentali. Chiudono un primo set quasi perfetto che lascia ben sperare, complice anche il fatto che la squadra appare più presente su tutti i fondamentali, sono pochi gli errori. Dal secondo set in poi la storia cambia. E Milano mette a segno un punto dietro l’altro riuscendo a stare sempre avanti. I biancoblu ci provano. Cercano di recuperare quando rimangono troppo indietro, riuscendoci, ma non c’è niente da fare. Milano è più decisa nel chiudere i giochi.

Il tecnico

Per mister Silva: “Sappiamo che manca ancora qualcosa. E sappiamo di dovere fare un salto di qualità. Ma credo nel lavoro progressivo e, se non molleremo con la testa, so che faremo presto meglio. Oggi c’è stato tanto equilibrio sul livello alto, nella fase di break point e nel cambio palla. E’ su questo che abbiamo lavorato nelle ultime settimane e ci stiamo arrivando, ora dobbiamo alzare ulteriormente il livello”.

L’opposto

Amareggiato, ma convinto che si possa ancora andare avanti e cominciare a fare presto dei punti l’opposto biancoblu Buchegger: “Nel primo set noi siamo stati più precisi e loro hanno fatto diversi errori. Poi il gioco è cambiato, hanno messo a terra tanti palloni entro i tre metri e fatto bene con la palla veloce. Ma noi abbiamo sempre combattuto a testa alta. E’ vero, non abbiamo conquistato punti, ma ormai manca poco. Nei prossimi match dovremo giocare a tutto fuoco e non abbassare mai il ritmo di gioco”.

Si torna in campo con la settima giornata di Campionato domenica prossima 26 novembre. Match a casa di Itas Trentino.

Tutte le notizie della provincia di Catania.