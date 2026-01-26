Trovato morto in auto, era stato al pronto soccorso

Poco prima, si era recato in ospedale per via di un intenso dolore al petto

Un uomo di 55 anni è morto a Sava, in provincia di Taranto, dopo essersi recato poche ore prima in ospedale per forti dolori al torace e aver lasciato la struttura di propria iniziativa.

La prima ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, intorno all’1.30 della notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, l’uomo è stato colto da un intenso dolore al petto e si è recato al pronto soccorso dell’ospedale “Giannuzzi” di Manduria.

Qui è stato sottoposto alle prime cure mediche e stabilizzato dal personale sanitario. Terminata la fase iniziale di assistenza, il 55enne ha però deciso di allontanarsi spontaneamente dalla struttura ospedaliera.

Alcune ore più tardi, in mattinata, il 55enne è stato trovato privo di vita all’interno della propria auto.

Il 55enne trovato morto in auto dai passanti

A fare la scoperta sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Manduria per gli accertamenti di rito.

Il pubblico ministero di turno è stato informato dell’accaduto e nelle prossime ore conferirà l’incarico per l’autopsia, al fine di verificare se il decesso sia avvenuto per cause naturali.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA