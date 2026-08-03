Savarino: “Maggiore controllo del territorio contro speculazioni”

La Cts può acquisire i dati cartografici e georeferenziati delle aree percorse dal fuoco a disposizione del Corpo forestale della Regione

PALERMO – Maggiore incisività dei controlli sulle aree destinate agli impianti alimentati da energie rinnovabili e migliore coordinamento nel monitoraggio delle zone interessate da incendi.

Lo stabilisce una direttiva firmata dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, che risponde all’esigenza di assicurare il massimo livello di trasparenza e rigore nei procedimenti di valutazione ambientale relativi all’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

La nota prevede che, nell’ambito dell’istruttoria di questi procedimenti, la Commissione tecnica specialistica possa acquisire i dati cartografici e georeferenziati delle aree percorse dal fuoco a disposizione del Corpo forestale della Regione, nei casi in cui il Catasto comunale (strumento essenziale per l’individuazione delle superfici interessate dagli incendi boschivi e per l’applicazione dei conseguenti vincoli di tutela) risulti non aggiornato, incompleto e comunque non consenta una compiuta verifica dello stato dei luoghi.

Contestualmente, il Corpo forestale regionale, in quanto struttura di riferimento in materia di incendi boschivi, è chiamato a procedere alla ricognizione dello stato dei Catasti comunali delle aree percorse dal fuoco e promuovere iniziative nei confronti delle amministrazioni comunali, affinché provvedano al tempestivo aggiornamento assicurando, se necessario, anche il supporto tecnico.

“Doveroso rafforzare le verifiche e il coordinamento”

“Studi, analisi e contributi tecnico-scientifici hanno richiamato l’attenzione sul rischio che le aree percorse dal fuoco possano in alcuni casi essere oggetto di fenomeni speculativi o di pressioni finalizzate a successive trasformazioni del territorio, come l’impianto di pannelli fotovoltaici – dice l’assessore Savarino – Alla luce di questo riteniamo doveroso rafforzare gli strumenti di verifica e di coordinamento tra le strutture regionali competenti, affinché ogni valutazione ambientale sia fondata sul più completo quadro conoscitivo disponibile, nel pieno rispetto della normativa vigente e secondo i principi di prevenzione, precauzione, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa”.