Sbarcati 71 migranti a Lampedusa, tornano i barchini dalla Tunisia

All'hotspot ci sono 338 ospiti

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Due dei tre barchini soccorsi oggi, da guardia costiera e guardia di finanza al largo di Lampedusa, sono partiti dalla Tunisia, da Zarzis. Sono complessivamente 71 i migranti sbarcati sulla maggiore delle isole Pelagie, ma ad attirare l’attenzione – dopo mesi in cui non si verificano approdi di tunisini – sono state delle imbarcazioni con a bordo 6 e 14 persone. Uno di questi natanti è stato trovato senza motore, i migranti hanno riferito d’averlo abbandonato in mare perché non funzionava. Il dubbio degli investigatori è che, come già accaduto le scorse estati, possano essere stati derubati durante la traversata.

I tre gruppi sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 338 ospiti, di cui 83 sottoposti a screening e 31 fotosegnalati per protezione internazionale, come da nuove direttive del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo