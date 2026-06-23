 71 migranti sbarcano a Lampedusa
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Sbarcati 71 migranti a Lampedusa, tornano i barchini dalla Tunisia

Migranti Lampedusa
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L'EMERGENZA
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LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Due dei tre barchini soccorsi oggi, da guardia costiera e guardia di finanza al largo di Lampedusa, sono partiti dalla Tunisia, da Zarzis. Sono complessivamente 71 i migranti sbarcati sulla maggiore delle isole Pelagie, ma ad attirare l’attenzione – dopo mesi in cui non si verificano approdi di tunisini – sono state delle imbarcazioni con a bordo 6 e 14 persone. Uno di questi natanti è stato trovato senza motore, i migranti hanno riferito d’averlo abbandonato in mare perché non funzionava. Il dubbio degli investigatori è che, come già accaduto le scorse estati, possano essere stati derubati durante la traversata.

I tre gruppi sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 338 ospiti, di cui 83 sottoposti a screening e 31 fotosegnalati per protezione internazionale, come da nuove direttive del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo

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