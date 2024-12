L'autotrasportatore è riuscito a staccare il rimorchio in fiamme salvando la motrice

TERMINI IMERESE – Il rimorchio di un tir è andato a fuoco nella zona industriale di Termini Imerese (Palermo) dopo che il mezzo pesante ha colpito con la cella frigo un sottopassaggio in contrada Canne Masche.

L’autotrasportatore è riuscito a staccare il rimorchio in fiamme salvando così la motrice. Ingenti i danni al mezzo e alla merce che stava trasportando. Sono intervenute diverse squadre dei pompieri per spegnere l’incendio. Il sottopassaggio non avrebbe subito gravi danni.