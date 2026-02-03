Si alza per andare in bagno, il marito la scambia per un ladro e l’accoltella

Protagonisti della vicenda, due anziani coniugi: 95 anni lui, 94 lei

Una donna di 94 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita dal marito, 95 anni, all’interno della loro abitazione. L’uomo, svegliatosi di soprassalto e convinto di trovarsi di fronte a un ladro, ha impugnato un coltello che teneva sul comodino e ha reagito, senza rendersi conto che davanti a sé c’era la moglie.

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. Secondo una prima ricostruzione, la donna si era alzata dal letto per raggiungere il bagno, muovendosi nel corridoio con le luci spente. I rumori avvertiti dall’uomo, ancora in stato di confusione e nel dormiveglia, lo avrebbero indotto a credere che qualcuno si fosse introdotto in casa.

Scambia la moglie per un ladro, l’anziano soffre di demenza

Dalle informazioni raccolte emerge che il 95enne soffre di un principio di demenza senile e da tempo vive in uno stato di costante apprensione per il rischio di furti. Proprio questa paura lo avrebbe spinto a tenere un’arma da taglio a portata di mano durante la notte, ritenendola una forma di autodifesa. Quando ha percepito dei movimenti nell’abitazione, ha quindi reagito istintivamente, convinto di fronteggiare un intruso.

Solo dopo aver acceso la luce, l’uomo si è reso conto di quanto accaduto, comprendendo di aver ferito la moglie. È stato a quel punto che è scattata la richiesta di soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’anziana prima di trasferirla in ospedale per ulteriori accertamenti.

La vicenda è stata segnalata ai servizi sociali

Le ferite riportate sono risultate superficiali e non gravi. La 94enne è rimasta cosciente ed è stata ricoverata in osservazione. Una scelta precauzionale legata all’età avanzata e alla dinamica dell’episodio. Le sue condizioni sono giudicate stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

La vicenda è stata segnalata ai servizi sociali. Nelle prossime ore verranno valutate le necessità assistenziali dei due anziani e l’eventuale bisogno di un supporto continuativo. Sono inoltre previsti approfondimenti sulle condizioni dell’uomo, in relazione ai problemi di memoria e orientamento già noti, e sulle possibili misure da adottare per garantire maggiore sicurezza all’interno dell’abitazione.

