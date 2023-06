Scarpe perfette: come sceglierle con Punto Scarpa

3' DI LETTURA

Alle porte della bella stagione si ha voglia di rinnovare il proprio armadio, a partire dagli accessori più amati di sempre: le scarpe.

Le scarpe perfette

Si cercano i modelli più particolari, quelli più comodi, o magari quelli più eleganti in occasione di qualche cerimonia a cui si è invitati. Scegliere le scarpe perfette è sempre un’attività che richiede tempo e attenzione. Si tratta di un acquisto che non solo deve piacere, ma che soddisfi anche il senso e il gusto estetico e che possa coincidere con delle esigenze particolari. Se, inoltre, può essere anche un acquisto economico ancora meglio. L’eleganza, la comodità e il design più bello, tutto legato al risparmio: è quello che di cui tutti i consumatori sono alla ricerca.

Ma è davvero possibile tutto ciò? Richiede troppo tempo (che nella società di oggi non abbiamo)?

Servirebbe una soluzione in cui possiamo trovare i più diversi e disparati modelli di scarpe, di alta qualità, a prezzi accessibili.

Abbiamo la soluzione!

Cos’è Punto Scarpa

Punto Scarpa è uno dei negozi di scarpe più longevi di Palermo, da 17 anni a servizio dei clienti, andando verso l’innovazione ma mantenendo altissimi standard di qualità.

All’interno del negozio, sito in Via Vincenzo Piazza Martini n. 9, la varietà dei modelli presentati è davvero molto ampia. Punto Scarpa spazia dalle calzature uomo e donna di tutti i tipi, casual o eleganti, alle calzature sportive e al reparto bambini. Si possono trovare anche calzature da cerimonia, uomo e donna, utili in un periodo come questo che prevede l’organizzazione di numerosi eventi come matrimoni e comunioni. Tutto quello che il negozio ospita è sempre solo di qualità, aspetto rivelatosi molto importante per la lunga vita di quest’attività.

Viviamo in piena epoca fast fashion, dove a volte si ordina l’abbigliamento online perché costa molto poco, ma una volta ricevuto ci si accorge che è di pessima qualità. Con Punto Scarpa invece si può star sicuri che la merce è sempre qualitativamente eccellente e che si predilige il Made in Italy, scartando tutto quello che è invece un’imitazione.

La bellezza dei prodotti di Punto Scarpa è che sono scelti per la loro comodità: non sono solo belli, ma sono anche comodi. Soprattutto i tacchi alti, spesso incubo delle donne, qui si possono trovare in modelli che invece agevolano il comfort.

Ovviamente non si trova soltanto il reparto calzature, ma si può scoprire anche lo spazio dedicato all’abbigliamento come quello sportivo con tute firmate da vari brand, il reparto dedicato alla pelletteria, dove si trova vera pelle e vero cuoio, o quello tutto per il Made in Italy.

La particolarità del negozio sono inoltre le promozioni: settimanalmente, entrando i negozio, troverete nuove promozioni special price!

Direttamente a casa tua

Come abbiamo detto prima, nella società di oggi spesso non abbiamo molto tempo per dedicarci a noi e alle nostre esigenze, anche quando si tratta di comprare un semplice paio di scarpe. Per questo Punto Scarpa ha pensato al servizio di ordine e consegna a domicilio, tutto attraverso il canale business di Whatsapp al numero 3201138072: si possono chiedere informazioni sui prodotti e ordinarli per riceverli direttamente a casa nel giro di un paio di giorni! Comodo e veloce, come tutti gli acquisti online, ma garantendo sempre prodotti di alta qualità!

Punto Scarpa informa sempre tutti i clienti sulla pagina Facebook, dove puntualmente pubblica tutte le nuove collezioni!

Questo periodo è il momento migliore per approfittare di sconti speciali, vai a scoprirli!