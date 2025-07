L'ascesa da tenere d'occhio, oggi e domani

“Chiamatemi Ismaele”, così si annuncia il narratore della vicenda di ‘Moby Dick’, in uno degli incipit più noti della letteratura mondiale. Qui non c’entra la Balena Bianca, nemmeno nell’accezione della Democrazia Cristiana di un tempo. Ma, liberamente parafrasando, l’ingresso di Ismaele La Vardera, cioè ‘Isma’ come lo chiamano gli amici, nel mare politico regionale, è stato altrettanto perentorio.

Oggi, l’onorevole La Vardera si trova a incarnare, di fatto, a torto o a ragione, l’effigie dell’Oppositore Totale e Intransigente della politica siciliana. Il ruolo, per interposti accadimenti, è stato lasciato vacante da Cateno De Luca che fu ‘Scateno’, in una stagione densa di colpi di scena, con i suoi memorabili ed esplosivi comizi.

Tramontato ‘Scateno’, ecco ‘Isma’

Ora c’è l’onorevole Cateno De Luca, appunto, che sperimenta in altre forme il suo innegabile talento politico, mentre la retorica schiumante di ‘Scateno’ somiglia a un abito dismesso, come il burattino inanimato sulla seggiola, una volta che Pinocchio è diventato bambino.

Ismaele, ‘Isma’, dunque, con la navicella del suo movimento ‘Controcorrente’, è uno che sa comunicare – non a caso viene da quel mondo – e parlare con il popolo avvilito, arrabbiato, speranzoso che lo segue, in abbondanza, sui social.

Le sue dirette sono roboanti. Cominciano sempre con un’espressione del viso corrucciata, se non ansiogena. Da lì si avvia la rappresentazione, fino al suo apice.

Caso Galvagno, la seduta all’Ars

Qualcuno, magari, considera questi passaggi un altro esempio, diversamente retorico, di chi incarna il ruolo del combattente, perché redditizio. Ma è pur vero che l’onorevole La Vardera, nella seduta parlamentare sull’inchiesta per corruzione che riguarda il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, è stato uno dei pochi a ricordare il punto politico e morale della questione, oltre i rilievi giudiziari. E lo ha fatto con maggiore nettezza degli altri.

Durerà, non durerà? Nessuno può dirlo. Tuttavia, il presente offre una indicazione chiara. Tramontata la vis polemica di ‘Scateno’, ora è ‘Isma’ il sole dell’opposizione più bollente e bisogna tenerne conto. Oggi e, forse, pure domani.

