 Schiaffi ai bambini dell'asilo nido: tre educatrici sospese
Schiaffi ai bambini dell’asilo nido: tre educatrici sospese per un anno

Gli investigatori si sono avvalsi anche delle immagini di alcune telecamere
POTENZA
di
POTENZA – Accusate di aver dato schiaffi e forti scossoni a 36 bambini, tutti con meno di tre anni, dell’asilo nido ‘Melograno’ di Potenza: tre educatrici sono state sospese dall’esercizio della professione per un anno.

Il provvedimento del gip è stato eseguito dai carabinieri che, per diversi mesi, hanno condotto le indagini coordinate della Procura della Repubblica di Potenza. Anche grazie alla visione delle immagini di alcune telecamere installate dagli investigatori, sono stati riscostruiti “gli atteggiamenti provocatori e violenti nei confronti – è scritto in una nota diffusa dalla Procura di Potenza – degli infanti a loro affidati”.

