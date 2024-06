Schifani convoca la giunta, si definiranno i manager della sanità

Prevista per lunedì 17 giugno. Numerosi gli argomenti di discussione

PALERMO – Dovrebbe essere definita lunedì prossimo, il 17 giugno, la nomina dei manager della sanità, il governo Schifani l’ha inserita all’ordine del giorno della giunta convocata per le 15.30, a Palazzo d’Orleans.

Previsti anche l’approvazione dello schema tipo di contratto dei manager e il mantenimento degli attuali incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario nelle more della definizione del procedimento di nomina dei nuovi titolari.

Non sono previsti scossoni rispetto alle scelte operate a fine gennaio ed è quasi certo che tutti gli attuali commissari straordinari diventeranno i nuovi direttore generali. L’unico dubbio riguarda l’Asp di Catania dove dovrà essere valutata la posizione di Giuseppe Laganga Senzio, recentemente coinvolto nelle indagini Nemo Sud. Non si esclude che possa essere deciso un temporaneo “interim”.

In giunta saranno discussi tanti altri argomenti: il documento di programmazione attuativa Pr Fesr 2024/2027; l’ipotesi di contratto collettivo regionale per il personale del comparto non dirigenziale della Regione e degli enti regionali per triennio giuridico ed economico 2019/2021.

Si discuterà il bando dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) per la concessione di contributi a iniziative promosse da enti territoriali e dalle organizzazioni della società civile con l’adesione del Dipartimento regionale degli affari extraregionali al partenariato; l’accordo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi all’Intervento di catalogazione di parchi e giardini storici, da finanziare nell’ambito del Pnrr.

La ricostituzione del Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali; la ricostituzione del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento; il conferimento dell’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

In agenda anche l’iter di approvazione del progetto esecutivo delle opere provvisionali di imbocco della galleria Montestretto in variante al progetto definitivo nell’ambito del lotto 4a tratta Caltanissetta Xirbi-Enna nuova del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania; l’intervento di manutenzione straordinaria e di sistemazione dell’ex piazzale Anita Garibaldi, oggi Piazzetta Beato Giuseppe Puglisi a Palermo.

Tra gli argomenti anche i nuovi servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistico in ambito extraurbano; la proposta di attribuzione della titolarità do beni all’Azienda sanitaria provinciale di Messina; il piano dei fabbisogni rispetto alla strategia forestale nazionale; il sostegno alle mpmi per la crescita sui mercati internazionali nell’ambito della programmazione Pr Fesr 20021-2027; l’Horizon Europe-missione starfisch 2023, oltre al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.

In giunta il governatore Renato Schifani porterà la relazione sulla performance della Regione nel 2023. Si tratta del documento attraverso il quale il governo illustra a cittadini e stakeholders, interni e esterni, i risultati conseguiti nel corso dell’anno di riferimento e costituisce il principale momento di verifica circa il raggiungimento degli obiettivi fissati.